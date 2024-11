Montella orgoglioso: «La Turchia ha lottato! Campo non adatto»

La Turchia ha perso per 3-1 contro il Montenegro. Hakan Calhanoglu e i suoi compagni dovranno fare perciò i playoff di UEFA Nations League, ma Vincenzo Montella è comunque orgoglioso in conferenza stampa.

SCONFITTA – Il 3-1 del Montenegro sulla Turchia vale tanto, ma non per i vincitori quanto per i sconfitti. Hakan Calhanoglu è rimasto in tribuna nonostante abbia scelto di rimanere con i compagni e non tornare ad Appiano Gentile. La squadra ha risposto all’appello del capitano in maniera piuttosto negativa, subendo tre gol da chi non ne aveva mai fatti in questa edizione di UEFA Nations League. La sconfitta condanna la Turchia ai playoff, il primo posto lo ha conquistato il Galles.

Montella, le parole dopo Montenegro-Turchia

CONFERENZA – Il ct Vincenzo Montella è comunque orgoglioso della sua Turchia: «Il terreno era davvero pessimo per non poter giocare a questi livelli. È stata una partita insolita. I nostri ragazzi hanno lottato fino alla fine, ma noi siamo una squadra con una capacità tecnica superiore. Non essendo abituati come i nostri avversari ne abbiamo pagato il prezzo sul campo. Il terreno e le condizioni erano inconsuete. Il nostro avversario segnava ad ogni tiro, noi non riuscivamo a segnare nonostante le occasioni che avevamo creato. Sono più orgoglioso della mia squadra perché hanno lottato davvero fino alla fine. Questo non era il risultato che volevamo»