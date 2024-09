Montella: «Calhanoglu in Turchia-Islanda? Valuto! Ecco quando»

Montella ha inserito Calhanoglu poco prima di metà ripresa in Galles-Turchia 0-0 di ieri. Il centrocampista dell’Inter è reduce da un affaticamento, che ha superato, e in conferenza stampa il commissario tecnico italiano ha dato indicazioni in vista della prossima partita, contro l’Islanda.

LA PRESENZA – Hakan Calhanoglu era uno dei dubbi con cui la Turchia è arrivata al match di ieri sera contro il Galles, finito 0-0. Il centrocampista era reduce da un affaticamento che l’aveva costretto al cambio in Inter-Atalanta e solo alla vigilia si era potuto allenare col gruppo della sua nazionale. Vincenzo Montella alla fine l’ha fatto partire dalla panchina, inserendolo al 64′ al posto di Orkun Kokcu due minuti dopo l’espulsione per doppio giallo di Baris Alper Yilmaz.

Calhanoglu punta Turchia-Islanda: Montella certifica il recupero

STA MEGLIO – Montella, dopo la partita, ha aggiornato su Calhanoglu: «La differenza l’abbiamo vista dopo il suo ingresso in campo. Fa queste cose non solo con la nostra nazionale, ma anche con l’Inter. Lo abbiamo visto nel secondo tempo. Ora troviamo l’Islanda, che è un avversario forte, e valuteremo tutti fino a lunedì. È rimasto fuori qualche giorno per un piccolo problema, lo valuteremo questo sabato. Sapevamo che non avrebbe potuto giocare novanta minuti e per questo non abbiamocorso dei rischi su di lui».