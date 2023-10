Montella: «Calhanoglu? Raggiunto un livello tale da fare più ruoli»

Il CT della Turchia, Montella, si è espresso su Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter, capitano della sua Nazionale, esaltato dal CT italiano

DUTTILE − Vincenzo Montella, CT della Turchia, si è espresso così sull’interista Hakan Calhanoglu: «Posso dare una risposta lunga e una breve su questo tema. Ha raggiunto un livello tale che è un giocatore che può ricoprire entrambe le posizioni, sia mezzala che regista. Spero che possa farlo per molto tempo. Attualmente è nella posizione di ricoprire entrambe le posizioni, ma nelle ultime stagioni ha giocato più indietro in un centrocampo a tre, e lì può giocare un po’ meglio. Dal mio punto di vista, non dovremmo guardare il calcio individualmente, ma come un gruppo collettivo. Fondere i due ruoli è la cosa più importante». Le sue parole in conferenza stampa, oggi la Turchia giocherà in Croazia.