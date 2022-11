Mondiali, Inter quasi da record: solo una di Serie A ha più convocati

L’Inter è la seconda squadra per numero di convocati dalla Serie A ai Mondiali, che inizieranno domenica alle 17 con Qatar-Ecuador. Sono partiti in sette per il torneo continentale.

QUASI DA RECORD – Marcelo Brozovic con la Croazia, Joaquin Correa e Lautaro Martinez con l’Argentina, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries con l’Olanda, Romelu Lukaku col Belgio (dalla seconda fase) e André Onana col Camerun. Questo l’elenco ufficiale e definitivo (modificabile fino al giorno prima della partita d’esordio di ciascuna nazionale in caso di urgenze) dei convocati dell’Inter ai Mondiali, sette. Dalla Serie A sono sessantasei in tutto, coi nerazzurri seconda squadra più rappresentata alla pari del Milan. Più delle due milanesi soltanto la Juventus, che ne porta ben undici ma sempre da sei nazionali diverse. Il Napoli, prossimo avversario dell’Inter mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45, ne ha cinque. Sono Kim Min-jae (Corea del Sud), Hirving Lozano (Messico), Mathias Olivera (Uruguay), André Frank Zambo Anguissa (Camerun) e Piotr Zielinski (Polonia).