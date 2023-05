Mondiale Under-20, l’Argentina spazza la Nuova Zelanda! Solo panchina per Carboni

L’Argentina Under-20 vince 0-5 contro la Nuova Zelanda confermando il primo posto nel girone A a quota 9 punti. Niente da fare per il giovane dell’Inter, Valentin Carboni, rimasto in panchina per un problema fisico.

TERZA VITTORIA – Terza vittoria su tre giocate in questo Mondiale Under-20 per l’Argentina, già qualificato alla prossima fase della competizione. Cinque i gol rifilati alla Nuova Zelanda dei pari età con le reti di Maestro al 14′, Infantino al 17′, Romero al 35′ e Aguirre al 50′ da calcio di rigore. Chiude definitivamente i conti Veliz all’87’. Solo panchina per Valentin Carboni, non utilizzato da mister Mascherano perché acciaccato.