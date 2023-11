Moldavia-Albania, le formazioni ufficiali: la scelta di Sylvinho su Asllani

Moldavia-Albania in campo alle 18 per il match valido per il gruppo E delle qualificazioni ad Euro 2024. Il CT Sylvinho non rinuncia al centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani

FORMAZIONI – L’Albania sarà in campo alle 18 per la sfida contro la Moldavia, nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. La squadra di Sylvinho guida il gruppo a 13 punti, con la Polonia dietro ad inseguire. Per questo match delicato il tecnico non rinucia ad Asllani: il centrocampista dell’Inter, che ha saltato l’ultima col Frosinone per infortunio, sarà in campo dal 1′. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori

MOLDAVIA-ALBANIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Moldavia (5-4-1): Railean; Revenco, Craciun, Baboglo, Posmac, Reabciuk; Caimacov, Motpan, Rata, Postolachi; Nicolauescu.

In panchina: Cebotari, Avram, Bolohan, Marandici, Jardan, Cojocari, Platica, Cojocaru, Stina, Bogaciuc, Damascan

Commissario tecnico: Clescenko

Albania (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Cikalleshi.

In panchina: Kastrati, Strakosha, Baillu, Veseli, Gjasula, Mersinaj, Bare, Laci, Uzuni, Muci, Daku, Muja.

Commissario tecnico: Sylvinho.