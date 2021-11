Medel: «Dura dopo espulsione Vidal, partita strana! Lotteremo a gennaio»

Medel è sceso in campo nella sconfitta del Cile contro l’Ecuador (vedi articolo). L’ex giocatore dell’Inter ha commentato la prestazione della sua nazionale dopo l’espulsione di Vidal.

ROSSO – Il cammino del Cile verso Qatar 2022 ha subito un brutto stop contro l’Ecuador. Nel primo tempo, il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal è stato espulso per un intervento estremamente pericoloso (vedi articolo). L’ex nerazzurro Gary Medel ha commentato la prestazione della Roja in inferiorità numerica: «È stata una partita molto strana, visto che abbiamo subito il gol molto presto. Con l’espulsione è diventato difficile. Guardo il lato positivo, lo sforzo dei miei compagni. Non siamo morti, combatteremo a gennaio. Lo sforzo è stato fantastico, abbiamo finito la partita in nove. Dobbiamo fare sei punti con Argentina e Bolivia per dimostrare di essere all’altezza». Oltre all’espulsione di Vidal, nel match del Cile c’è stato l’ennesimo problema fisico per Alexis Sanchez (vedi articolo).

Fonte: latercera.com