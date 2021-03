Martinez: «Lukaku? Il Belgio ha rispettato le regole. Felici di averlo»

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha commentato la turbolenta convocazione di Romelu Lukaku, via Inter, con il beneplacito della ATS di Milano (vedi articolo). Ecco le sue parole in conferenza stampa

COLOSSO – Le polemiche di Inter-Sassuolo sono già alle spalle. I nazionali nerazzurri stanno raggiungendo, a piccoli passi, i rispettivi ritiri (tranne gli italiani, QUI vi spieghiamo perché). Roberto Martinez, ct del Belgio, che pochi giorni fa aveva incrociato le dita per avere Romelu Lukaku a disposizione, è stato accontentato: «Ormai siamo abituati a questa situazione – ha detto Martinez in conferenza stampa – nulla che non si sia visto nell’ultimo anno. Il Belgio ha seguito le regole e le disposizioni delle autorità locali, per garantire la sicurezza di tutti. Siamo felici che Romelu Lukaku sia a disposizione».