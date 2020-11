Martinez esclude Lukaku da Belgio-Svizzera: “Mix di giovani ed esperti”

Roberto Martinez Belgio

Lukaku non giocherà Belgio-Svizzera, amichevole in programma oggi alle ore 20.45 a Leuven. Il commissario tecnico Roberto Martinez, nella conferenza stampa di vigilia, ha confermato quale sarà la scelta che farà sulla formazione.

RISPARMIATO – Romelu Lukaku è stato, purtroppo, convocato dal Belgio per questa sosta per le nazionali. Il centravanti dell’Inter, reduce dall’infortunio di due settimane fa a Kiev, quantomeno sarà dispensato dall’inutile amichevole di oggi contro la Svizzera. Scontata, tuttavia, la sua presenza da titolare in UEFA Nations League contro Inghilterra (domenica) e Danimarca (mercoledì 18). Roberto Martinez, in conferenza stampa, spiega quale sarà la formazione: «Credo che sarà un’estensione di quello che abbiamo fatto a ottobre, contro la Costa d’Avorio (dove Lukaku non fu in distinta, ndr). Lì c’era stato un mix fra giocatori esperti, che devono dimostrare qualcosa per le prossime due partite, e giovani. Avete visto, per esempio, Charles De Ketelaere cos’ha fatto. È utile inserire dei giovani in queste partite, anche per dare più spazio agli Under-23 in vista del ricambio».