Martinez (CT Belgio): «Lukaku out con Finlandia? Da vederlo sul fisico»

Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato all’indomani della vittoria dei suoi contro la Danimarca (vedi articolo). Coi Diables Rouges già qualificati e quasi primi possibile che lunedì alle 21 contro la Finlandia ci sia turnover. Da valutare se Lukaku potrà rifiatare.

IN DUBBIO – Il Belgio tornerà in campo contro la Finlandia: un punto lunedì alle ore 21 basterà per vincere il Gruppo B degli Europei. Il commissario tecnico Roberto Martinez parla delle possibili novità di formazione: «Il calcio è cambiato. Non puoi avere una squadra A o una squadra B, devi pensare a tutti i giocatori. Soprattutto coi cinque cambi si può modificare tanto: bisogna valutare qualsiasi situazione. Un esempio evidente si è visto ieri, con i giocatori che non sono entrati che sono stati decisivi. Eden Hazard e Kevin De Bruyne saranno titolari contro la Finlandia: voglio vedere come stanno e cosa possono fare, capire se sono in condizione. Romelu Lukaku? Non ho ancora deciso. Voglio vedere come sta e come recupera dall’ultima partita, sarà valutato a livello fisico. Ovviamente lui ha una mentalità dove vuole giocare ogni partita: questa è la migliore strada per vederlo in forma. Io proteggo i giocatori, non è possibile premere accendi e spegni a comando nel calcio».