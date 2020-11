Martinez (CT Belgio): “Lukaku? Delle buone prestazioni ne cito anche altri”

Condividi questo articolo

Roberto Martinez Belgio

Lukaku ha realizzato ieri sera una doppietta in Belgio-Danimarca 4-2 (vedi articolo). Il commissario tecnico dei Diables Rouges, Roberto Martinez, ha parlato della prestazione dell’attaccante dell’Inter, cercando di elogiare soprattutto il collettivo.

BENE TUTTI – Roberto Martinez apprezza la prestazione del Belgio, qualificato alle Final Four di UEFA Nations League: «Abbiamo visto perché la Danimarca aveva vinto in casa dell’Inghilterra, non sono sorpreso del suo livello. Era una finale, bisognava vincerla: mi è piaciuta la mentalità, ogni giocatore ha fatto una buona prestazione. Non solo Youri Tielemans, ma posso citare anche Romelu Lukaku, Dries Mertens, Kevin De Bruyne. Tielemans e Leander Dendoncker avevano un lavoro difficile, contro degli avversari diretti molto complicati, ma hanno fatto bene».

Fonte: DHNet.be