Marocco batte Senegal per 3-1: Hakimi tra i protagonisti. Altro assist

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Hakimi era impegnato questa sera con la maglia della sua Nazionale nell’amichevole tra Marocco e Senegal. Il terzino è stato tra i protagonisti assoluti della partita, mettendo ancora una volta le sue qualità. Riviviamo le fasi salienti della partita appena terminata

ANCORA DECISIVO – Achraf Hakimi è stato uno dei grandi colpi dell’Inter sul mercato. Il terzino, dopo tre ottime prestazioni agli ordini di Conte, si è unito alla Nazionale del Marocco che stasera sfidava il Senegal. Il laterale ex Borussia Dortmund si è dimostrato subito protagonista, mettendo a segno l’assist dell’1-0 per il gol di Amallah dopo soli 10 minuti di gioco. Al 71esimo arriva anche il raddoppio con En Nesyri. Si allarga il passivo all’86esimo con El Arabi, ma Sarr accorcia su rigore all’88esimo. Hakimi in campo per tutta la partita; finisce 3-1.