Mancini via dall’Italia, due ex Inter in pole. E spunta proposta folle

Mancini ieri sera ha – a sorpresa – presentato le proprie dimissioni dalla guida dell’Italia. La FIGC a giorni definirà il suo sostituto, con due ex Inter in prima fila. E per l’ormai ex CT potrebbero aprirsi le porte di una panchina.

IL CAMBIO – Nell’ultima domenica senza campionati c’è una sorpresa assoluta legata all’Italia: si è dimesso Roberto Mancini. L’annuncio della FIGC fa sapere come la decisione sia stata comunicata ieri in tarda serata, seppur ufficializzata solo all’ora di pranzo di oggi. E la federazione, allo stesso tempo, ha parlato di “pochi giorni” per individuare il sostituto. Anche perché fra un mese l’Italia giocherà due fondamentali partite di qualificazioni agli Europei contro Macedonia del Nord e Ucraina. I primi nomi sono, come Mancini, due ex allenatori dell’Inter: Antonio Conte e Luciano Spalletti. Poi segnalate delle suggestioni relative a chi ha vinto i Mondiali del 2006, come Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso e Fabio Grosso. Con un’aggiunta: gira voce di accordo fra Mancini e l’Arabia Saudita per guidare la nazionale.