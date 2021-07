Mancini stravolge l’Italia ma a Londra è ancora 1-1: ultimi 15′ di finale Euro 2020

Mancini cambia metà formazione rispetto a quella iniziale. Sono cinque i cambi azzurri nella finale di Euro 2020, per il momento solo tre quelli inglesi. Persiste il pareggio e manca solo l’ultimo quarto d’ora di gara

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (vedi articolo), il risultato di Italia-Inghilterra non cambia nei primi 15′ extra time. Il CT Roberto Mancini ha stravolto la formazione dell’Italia attraverso i cambi, creando più di un problema all’Inghilterra, che non si scompone. Non mancano i brividi da un’area di rigore all’altra. Squadre già in campo per il secondo tempo supplementari: ultimi 15′ più eventuale recupero di partita.