Mancini inizia come meglio non può gli Europei alla guida della Nazionale Italiana. Il debutto di Turchia-Italia, a Roma, regala un meritatissimo tris azzurro. Per l’Inter in campo solo Barella, tra i migliori

TRIS AZZURRO – Buona la prima per la Nazionale Italiana del CT Roberto Mancini, che supera abbastanza agevolmente l’ostacolo Turchia a Roma. Allo Stadio “Olimpico” succede tutto nella ripresa. La partita si sblocca al 53′, quando il cross di Domenico Berardi dalla destra colpisce in pieno Merih Demiral, che di petto spedisce la palla nella propria porta, sguarnita. È del difensore juventino il primo “gol” di Euro 2020, per fortuna dell’Italia. Poi tocca a Ciro Immobile raddoppiare al 66′, ribadendo in rete di piatto destro la respinta sul tiro di Leonardo Spinazzola. Al 79′ la chiude Lorenzo Insigne, di destro a giro proprio su assist di Immobile, fissando il risultato sullo 0-3 finale. A centrocampo ottima la prestazione dell’interista Nicolò Barella, soprattutto nella ripresa, seppur colpito a più riprese dai nazionali turchi. Non utilizzato l’altro giocatore dell’Inter, Alessandro Bastoni, rimasto in panchina per tutta la durata di Turchia-Italia. Gli azzurri di Mancini si portano subito a 3 punti nel Gruppo A di Euro 2020. Domani in campo Galles-Svizzera (ore 15:00).