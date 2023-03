Mancini si affida ancora a Retegui, cambi a centrocampo – SM

L’Italia vuole tornare a vincere. Dopo la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra, Roberto Mancini è pronto a cambiare l’undici iniziale.

CAMBI – Roberto Mancini vuole ritrovare i tre punti dopo averne ottenuti zero contro l’Inghilterra. Il CT sarebbe infatti pronto a cambiare gli undici iniziali. Con l’infortunio di Niccolò Barella, sarà Sandro Tonali a prendere il suo posto secondo quanto riporta Sport Mediaset. Jorginho non ha convinto contro gli inglesi, Bryan Cristante lo sostituirà, per completare il centrocampo con Matteo Pessina. Mancini darà ancora fiducia a Mateo Retegui per dargli modo di entrare nei meccanismi della squadra, oltre che conoscere i compagni. Nel 4-3-3 ad affiancare l’attaccante del Tigre saranno Matteo Politano e Wilfried Gnonto. In difesa cambiano i centrali: out Francesco Acerbi e Rafael Toloi, spazio a Alessio Romagnoli e Giorgio Scalvini.