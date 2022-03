Mancini: «Da settembre a marzo tanti problemi con i giocatori. Sfortuna»

Roberto Mancini, durante la conferenza stampa post Turchia-Italia (vedi report), ha risposto alla domanda su cosa è mancato alla Nazionale per qualificarsi al Mondiale in Qatar

PROBLEMI − Le parole di Mancini alla domanda sui rimpianti per la mancata qualificazione dell’Italia: «Devo andare a rivedere tutto, quando le cose non vanno bene vuol dire che qualcosa non è andato. Da settembre a marzo abbiamo avuto una marea di problemi con i giocatori e durante la settimana della gara con la Svizzera abbiamo mandato a casa 10 giocatori. Non si può sempre però cercare un colpevole, questa è la vita. Dobbiamo andare avanti».