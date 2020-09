Mancini: “Sensi partita buonissima. La mia aspettativa…”

Condividi questo articolo

Roberto Mancini Italia

L’Italia di Mancini ieri ha pareggiato in Nations League contro la Bosnia. Protagonista del match il nerazzurro Stefano Sensi. Di lui ha parlato il Commissario Tecnico azzurro in conferenza stampa

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Roberto Mancini: «Noi avevamo giocatori come Stefano Sensi che non giocavano una partita intera da mesi (QUI l’ultima partita intera giocata dal centrocampista nerazzurro). Ha fatto una partita buonissima, ma sono stati tutti bravi. Mi aspettavo molto molto meno, poi è chiaro che mi sarebbe piaciuto vincere a abbiamo avuto le occasioni per farlo, ma non si può sempre vincere».