Mancini ha parlato in conferenza stampa dopo Italia-San Marino 7-0 a Cagliari (vedi articolo). Dalla Sardegna Arena il tecnico, a due giorni dall’ufficialità della lista degli Europei, dà per certo Barella convocato mentre su Sensi ci sono ancora dubbi.

QUALE LISTA? – Roberto Mancini domenica darà i ventisei giocatori dell’Italia convocati per gli Europei. Ma non ha ancora sciolto i dubbi: «Ho alcuni ballottaggi. È chiaro che le prestazioni di qualche giocatore stasera, al di là dell’avversario che il risultato era scontato, per la concentrazione e la volontà di far bene ci hanno confermato alcune cose che pensavamo. Questi ballottaggi che abbiamo ce li porteremo. Difesa e centrocampo? Sì, perché abbiamo da vedere Stefano Sensi e Marco Verratti. Matteo Pessina è un giocatore bravo, sa giocare ed è duttile».

LATO INTER – Mancini si sofferma su due dei tre giocatori dell’Inter, l’altro è Alessandro Bastoni: «Nicolò Barella è una certezza, ormai un giocatore affermato che migliora sempre. In questi due giorni dobbiamo valutare Giacomo Raspadori e Sensi, che sta meglio. Oggi si è allenato, anche abbastanza bene: sta meglio, anche per questo dobbiamo vedere».