Mancini: «Sensi agli Europei? Se sta bene molto importante per l’Italia»

Mancini apre alla convocazione di Sensi agli Europei. Il commissario tecnico, nella conferenza stampa post partita di Lituania-Italia 0-2 (vedi articolo), celebra il centrocampista dell’Inter, che ha aperto le marcature neanche due minuti dopo il suo ingresso in campo. Possibile che sia quindi convocato a giugno per gli Europei.

IN GOL – Roberto Mancini, dopo Lituania-Italia, è contento per l’autore del gol del momentaneo 0-1: «Stefano Sensi per gli Europei? Stefano è un giocatore importante, perché secondo me è un giocatore molto bravo. Ha avuto problemi fisici, ma anche a Sofia ha fatto un’ottima partita. Ha sbagliato pochissimo, ha dato equilibrio alla squadra. Non giocava da tanto tempo, per noi è un giocatore che se dovesse stare bene e meglio sarebbe molto importante».