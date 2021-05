Dopo le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina (che potete recuperare QUI), ha parlato anche il CT dell’Italia Roberto Mancini, annunciando il rinnovo di contratto. Ecco le sue dichiarazioni, in conferenza stampa

LEGAME – Roberto Mancini ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con l’Italia fino al 2026. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: «Sono molto felice, ringrazio la federazione e il presidente Gravina. È un bellissimo momento per me. Non è semplice vincere, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato tre anni fa. Abbiamo tanti giovani su cui puntare. La speranza è che questo lavoro possa dare dei frutti velocemente. Sappiamo che a volte bisogna aspettare, ma pensiamo di aver messo insieme un’ottima squadra. In certe competizioni serve anche fortuna. Pensiamo però di poter dire la nostra durante l’Europeo, costruendo anche ottime squadre per le prossime competizioni. Le condizioni di Acerbi e Verratti? Restiamo fiduciosi su tutti, quella di Marco è la situazione più grave ma lo valutiamo di giorno in giorno e poi decideremo».