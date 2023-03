Mancini: «Retegui merita la conferma! Seguito da diversi club italiani»

Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Italia e Malta, è tornato a parlare di Mateo Retegui, in gol all’esordio contro l’Inghilterra e verso la conferma. L’italo-argentino in Serie A piace anche all’Inter.

LA CONFERMA – Roberto Mancini elogia l’attaccante italo-argentino, confermato l’interesse di diversi club italiani: «Retegui merita la conferma, ma come altri va valutato a livello fisico. Domani decideremo. Lo seguivamo da tanto tempo e forse non ci abbiamo visto male dal momento che anche diversi club italiani lo seguono. È un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante».