Mancini ragiona sull’Italia anti Ungheria: verso il 3-5-2. Tre dell’Inter dal 1′

L’Italia questa sera giocherà a Budapest contro l’Ungheria per l’ultima decisiva gara del girone di Nations League. C’è in ballo il pass per le final four. Mancini verso il 3-5-2 con tanta Inter in campo

C’È DELL’INTER − La Nazionale di Roberto Mancini è chiamata ad un’altra importante prova. Dopo l’1-0 rifilato all’Inghilterra, adesso c’è l’ultimo step: l’Ungheria capolista del girone. Gli azzurri sono obbligati alla vittoria per acquisire il pass per le final four del 14-18 giugno 2023. Il CT dell’Italia dovrebbe confermare ancora il 3-5-2 come riporta Marco Nosotti di Sky Sport. In campo ancora tre giocatori dell’Inter con un cambio rispetto alla gara di San Siro: fuori Francesco Acerbi, dentro Alessandro Bastoni. Presenti infine Nicolò Barella e Federico Dimarco.