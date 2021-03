Mancini: «Partite facili non esistono. Ottima prestazione di Sensi»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, esprime soddisfazione per la vittoria sulla Bulgaria e per la prestazione di Stefano Sensi. Ecco le parole dell’allenatore ai microfoni della “Rai”.

VITTORIA DIFFICILE – Roberto Mancini è contento per la vittoria dell’Italia in casa della Bulgaria (vedi report). Il ct azzurro esprime soddisfazione anche per la partita di Stefano Sensi, di nuovo titolare a distanza di mesi. Ecco le parole dell’allenatore: «Le partite facili non esistono. Quando trovi difficoltà è perché le altre squadre tendono a non darti spazio e a difendere. E non si preoccupano di farti giocare. Così è più difficile, finché non fai il primo gol e non la sblocchi, la partita diventa difficoltosa. Sensi oggi è rientrato dopo tanto tempo, e ha fatto un’ottima partita».