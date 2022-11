Mancini: «Italia, nel primo tempo palla gol da sfruttare! Bene nel secondo tempo»

Roberto Mancini dopo la sconfitta dell’Italia per 2-0 in amichevole contro l’Austria (vedi QUI), intervistato dalla Rai ha analizzato la partita soffermandosi anche sull’occasione non sfruttata al meglio da Federico Dimarco.

BENE SOLO UN TEMPO – Mancini analizza la sconfitta in amichevole contro in Albania-Italia: «Nel primo tempo abbiamo avuto la prima palla gol (quella di Federico Dimarco, ndr) e dobbiamo segnare perché siamo arrivati davanti al portiere. Poi loro ci hanno messo in difficoltà e noi abbiamo commesso tanti errori tecnici. Nel secondo tempo ci è mancato solamente il gol, è stato buono proprio come le ultime partite».