Mancini prova l’Italia anti-Inghilterra: Bastoni a riposo. Barella c’è – Sky

Intervenuto dal ritiro di Coverciano, l’inviato di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato della possibile formazione di Roberto Mancini in vista della sfida di sabato tra Italia e Inghilterra. Punto della situazione anche su Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

POSSIBILI SCELTE – Dopo la vittoria sull’Ungheria, l’Italia di Roberto Mancini si prepara alla sfida con l’Inghilterra. Questo il punto della situazione, anche sui giocatori dell’Inter impegnati: «Quelli che hanno giocato ieri a Cesena contro l’Ungheria oggi si sono riposati, hanno soprattutto lavorato quelli che ieri non sono scesi in campo. Qualcuno di questi lo vedremo nella prossima partita. Vedremo quanto cambierà la squadra di Mancini, che non avrà più a disposizione Bonucci e Belotti. Sono rimasti in 32 e su questi si lavora e si prova. Tra i punti di riferimento del Commissario Tecnico ci sono anche Bastoni e Barella. Contro l’Inghilterra mi aspetto però Acerbi e Gatti in difesa».