Mancini: “Italia, abbiamo modulo che porta soddisfazioni. La formazione…”

Roberto Mancini Italia

Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” alla vigilia del match di Nations League contro la Polonia. L’ex allenatore dell’Inter ha quindi parlato dei dubbi di formazione

SICUREZZA – Mancini è stato chiaro: «Ci sono ancora un paio di dubbi poiché devo valutare le condizione fisiche di alcuni giocatori. Non ho però troppi interrogativi in vista della partita di domani . Normale che tutti i calciatori vogliano giocare. A nessuno paice stare in panchina. Noi abbiamo un modulo di gioco che ci sta dando soddisfazioni fino a oggi, quindi purtroppo qualcuno dovrà soffrire e io dovrò sacrificare qualcuno in attacco».