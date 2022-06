Mancini conferma il trio dell’Inter: ecco i 38 convocati per la Nations League

Mancini si prepara per le prossime quattro partite di UEFA Nations League dopo la delusione della “Finalissima” contro l’Argentina. A Coverciano si sono ritrovati i calciatori che fanno parte della spedizione azzurra, tra cui i tre azzurri dell’Inter. E c’è anche l’ex nerazzurro Willy Gnonto (vedi dichiarazioni). Di seguito la lista dei convocati del CT Roberto Mancini

PORTIERI – Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

DIFENSORI – Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Frosinone), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma).

CENTROCAMPISTI – Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Salvatore Esposito (SPAL), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan).

ATTACCANTI – Andrea Belotti (Torino), Matteo Cancellieri (Verona), Gianluca Caprari (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Alessio Zerbin (Frosinone).

NB: L’Italia potrebbe diramare una nuova lista più “scremata” in base al numero di calciatori che il CT Mancini deciderà di portare con sé partita per partita. I prossimi impegni della Nazionale Italiana di Mancini saranno contro Germania (due volte), Ungheria e Inghilterra. La Nations League terrà impegnata l’Italia dal 4 al 14 giugno. Poi si potrà parlare finalmente di stagione completata e vacanze estive anche per i nazionali.