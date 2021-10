Mancini: «Cinque azzurri in lista per Pallone d’Oro? Spero uno lo vinca!»

Roberto Mancini è stato intervistato dalla RAI durante il programma Dribbling. Alla domanda sul pallone d’oro, il Commissario Tecnico si è complimentato con i cinque azzurri presenti tra cui Nicolò Barella (vedi articolo). Sperando nella vittoria di uno di loro.

PALLONE D’ORO – Nella lista dei trenta candidati al pallone d’oro sono ben cinque i giocatori dell’Italia presenti. Tra questi anche Nicolò Barella, dopo la grande crescita avvenuta nelle ultime due stagioni in maglia Inter. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha parlato in questo modo della presenza dei “suoi” cinque giocatori in lista: «Sono molto felice per i ragazzi che ci sono dentro. Spero che uno lo vinca. Magari Jorginho, che lo scorso anno ha vinto tanto. Credo che lo meriti».