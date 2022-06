Mancini: «Bastoni, Barella, Tonali? Daranno soddisfazioni. Cambio l’undici»

Mancini, intervistato da Sky Sport, ha risposto all’ormai solita domanda sulla ricostruzione dell’Italia che dovrà partire dai vari Bastoni, Barella e Tonali. Poi una considerazione sulla formazione anti Inghilterra

PARLA IL CT − Roberto Mancini ricorda l’Europeo vinto e il lavoro sui giovani: «Le vittorie dell’Italia in Inghilterra rimangono storiche. La nostra è stata veramente bella, a Wembley, in finale di un Europeo. La squadra che ha vinto l’Europeo ha vinto con merito, per tre anni e mezzo non ha mai perso. Rimarrà nella storia. Giovani come Bastoni, Barella, Tonali, Donnarumma? Tonali ha debuttato con noi due anni fa, non è alle prime armi così come non lo sono nemmeno gli altri. Giocano in Serie A da qualche anno, possono dare soddisfazioni all’Italia. Abbiamo bisogno di tempo. Formazione? Cambieremo qualcosa sicuro. Sull’undici non ho idea, da capire come recupereranno quelli che hanno giocato l’ultima partita».