Mancini: «Barella sta bene, credo che domani possa essere in campo»

Roberto Mancini, CT della Nazionale azzurra, ha parlato anche di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Svizzera, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

CONFERENZA STAMPA – Queste le parole da parte di Roberto Mancini, CT della Nazionale azzurra, su Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e dell’Italia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Svizzera, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. «Sta bene, ieri si è allenato e credo domani possa essere in campo», si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.