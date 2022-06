Mancini: «Argentina con giocatori incredibili, c’è da lavorare. Qualcuno via»

Roberto Mancini ha parlato durante la conferenza stampa post Italia-Argentina. Il tecnico azzurro si è espresso sull’Albiceleste e sul lavoro che gli azzurri dovranno necessariamente fare

ANALISI − Mancini si è concentrato sulla sconfitta di Wembley: «Primo tempo equilibrato, i loro gol nel primo tempo sono arrivati da errori nostri che non possiamo commettere mai. Dallo 0-2 è diventato tutto più difficile perché l’Argentina ha giocatori incredibili che sanno gestire il pallone. Ora dobbiamo lavorare molto e impegnarci, sapendo che non sarà semplice».

LAVORARE − Per Mancini, c’è tanto lavoro da fare: «Lascerò qualcuno in vacanza perché se lo merita e deve recuperare rispetto a quanto ha fatto in questi due anni. Dopo l’Europeo abbiamo fatto una grande fatica a far gol e dobbiamo trovare soluzioni in questo senso. Dobbiamo essere veloci e non sarà semplice mettere una squadra che ci dia soddisfazioni a breve tempo. Bisognerà lavorare bene e sbagliare poco».