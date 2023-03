Malta-Italia, sorprese Mancini in formazione! E riguardano l’Inter – Sky

Malta-Italia domani alle 20.45 a Ta’ Qali completerà gli impegni degli Azzurri in questa sosta. Mancini, come anticipato in conferenza stampa, fa dei cambi e secondo Sky Sport c’entra anche l’Inter.

LE MODIFICHE – Dopo il brutto KO contro l’Inghilterra in Malta-Italia arrivano delle novità da parte di Roberto Mancini. Per quanto riguarda l’Inter non può ovviamente esserci Nicolò Barella, che ha lasciato il gruppo dopo l’incontro di Napoli: al suo posto Sandro Tonali. La sorpresa è però Matteo Darmian, segnalato titolare da Sky Sport in luogo di Giovanni Di Lorenzo. E i cambi per l’Inter nell’Italia a Malta sono su tutti i convocati rimasti, perché Francesco Acerbi rischia di scalare in panchina a vantaggio di Alessio Romagnoli accanto a Giorgio Scalvini (che sostituisce Rafael Toloi, suo compagno all’Atalanta). In attacco rispetto a giovedì confermato solo Mateo Retegui, in gol con l’Inghilterra, ai suoi lati Matteo Politano e Wilfried Gnonto che rimpiazzano Domenico Berardi e Lorenzo Pellegrini. Nonostante le tante critiche sembra destinato a rimanere titolare Marco Verratti, mentre Bryan Cristante dovrebbe rilevare Jorginho. Questa la probabile formazione di Mancini per Malta-Italia, secondo Sky Sport: Donnarumma; Darmian, Scalvini, Romagnoli, Emerson Palmieri; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto.