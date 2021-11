Malta-Croazia, le formazioni ufficiali: due su due per l’Inter

Malta-Croazia si gioca al National Stadium di Ta’ Qali alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Nessuna sorpresa nella formazione di Zlatko Dalic, che schiera entrambi i giocatori dell’Inter convocati: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

DUE SU DUE – Malta-Croazia di questa sera vedrà regolarmente in campo sia Ivan Perisic che Marcelo Brozovic nella sfida di qualificazione a Qatar 2022. Due su due quindi in campo per l’Inter, con i croati che si giocano il primo posto con la Russia, il quale garantirebbe l’accesso diretto al Mondiale. Di seguito le scelte dei due Commissari Tecnici.

MALTA-CROAZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Malta: Bonello; Shaw, Agius, Pepe; Attard, Kristensen, Teuma, Camenzuli; Mbong, Montebello, Degabriele.

A disposizione: Grech, Galea, Micallef, Guillaumier, Grech, Pisani, Mbong, Satariano, Vella, Dimech, Nevin, Caruana.

Commissario tecnico: D. Mangia.

Croazia: Grbic; Sosa, Gvardiol, Caleta-Car, Juranovic; Pasalic, Brozovic, Modric; Perisic, Kramaric, Majer.

A disposizione: Livakovic, Sluga, Stanisic, Lovren, Petkovic, Sucic, Vlasic, Livaja, Jakic, Ivanusec, Orsic, Vida.

Commissario tecnico: Z.Dalic