Maignan si sfoga dopo Francia-Italia, stoccata agli azzurri!

Mike Maignan si sfoga pesantemente dopo Francia-Italia. Il portiere del Milan ha lanciato però una stoccata verso i giocatori di Luciano Spalletti, tra cui anche qualche tesserato dell’Inter.

SFOGO – La serata di Mike Maignan di ieri al Parco dei Principi non è stata di quelle indimenticabili. La Francia ha perso per 3-1 con l’Italia dimostrando il forte stato di crisi che sta vivendo dagli Europei. La squadra di Didier Deschamps continua a deludere le aspettative intorno ad una rosa di gran lunga più forte della Nazionale di Luciano Spalletti. Alla prima partita di Nations League due giocatori dell’Inter sono stati decisivi: prima Federico Dimarco con una botta al volo di sinistro spettacolare, poi Davide Frattesi con un intervento in scivolata finito dritto in rete. La rete di Barcola dopo 13 secondi non è bastata, intorno al minuto 70 Giacomo Raspadori ha chiuso con il terzo gol. Mike Maignan non ha accettato affatto la prestazione dei suoi compagni e si è sfogato pesantemente negli spogliatoi dopo la partita. Secondo quanto riportato da L’Equipe il portiere sembra aver affermato che solamente due giocatori dell’Italia sarebbero potuti essere titolari nella Francia. Nonostante questo per il giocatore del Milan gli italiani avrebbero dimostrato maggiore aggressività nel match.