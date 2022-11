Macri: «Mondiali, Argentina tra candidati. Lautaro Martinez buon goleador»

Mauricio Macri, ex presidente dell’Argentina, ha parlato dei Mondiali che stanno per iniziare, di Lautaro Martinez (e non solo).

CANDIDATE – Queste le parole di Mauricio Macri, ex presidente dell’Argentina, sulla Nazionale albiceleste, a suo parere, una delle cinque, candidata alla vittoria dei Mondiali insieme a Brasile, Portogallo, Francia e Germania. «Tra i 5 candidati oggi metto l’Argentina perché abbiamo un grande portiere, una difesa solida e un centrocampo combattivo», si legge su Infobae.com.

GIOCATORI – Quindi sull’attaccante del PSG, Lionel Messi. «È concentrato». Mentre sull’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. «È un buon goleador». Infine su Angel Di Maria, giocatore della Juventus. «È al suo meglio».