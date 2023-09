Macedonia del Nord-Italia, titolarità certa per due dell’Inter – Sky

Oggi pomeriggio la Nazionale italiana svolgerà il primo allenamento in preparazione di Macedonia del Nord-Italia. Secondo quanto emerge da Sky Sport 24 due giocatori dell’Inter hanno già la titolarità assicurata.

TITOLARI – Quest’oggi inizia il ritiro della Nazionale Italiana, che si allenerà per la prima volta alle ore 17:00 con al comando il nuovo CT Luciano Spalletti. La novità in panchina e le sfide di qualificazione europea portano entusiasmo nell’ambiente azzurro. Secondo quanto riporta Peppe Di Stefano, in collegamento da Coverciano su Sky Sport 24, per partita Macedonia del Nord-Italia, in programma sabato prossimo, Fra le varie incertezze di formazione, che si risolveranno sul campo d’allenamento nei prossimi giorni, Spalletti non ha alcun dubbio su due giocatori dell’Inter. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella saranno molto probabilmente in campo dal 1′. Ancora in forse, invece, i compagni che li affiancheranno nei rispettivi reparti.