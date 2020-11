Lussemburgo-Italia Under 21, turno di Pinamonti: dentro al 46′

Andrea Pinamonti

Si sta giocando proprio in questo momento Lussemburgo-Italia Under 21, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Azzurrini avanti per 0-2, ingresso per Andrea Pinamonti dell’Inter all’intervallo.

CAMBIO – Triplo cambio per Nicolato all’intervallo di Lussemburgo-Italia Under 21, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Tra gli ingressi in campo, c’è anche Andrea Pinamonti, che ha preso il posto di Riccardo Sottil in attacco. Quarantacinque minuti, dunque, per l’attaccante dell’Inter per arrotondare ulteriormente il risultato favorevole alla selezione italiana. Al momento gli azzurrini sono infatti avanti di due reti a zero contro gli avversari, grazie alla doppietta segnata nel primo tempo da Gianluca Scamacca.