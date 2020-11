Lussemburgo – Italia Under 21, le formazioni ufficiali:...

Lussemburgo – Italia Under 21, le formazioni ufficiali: la scelta su Pinamonti

Paolo Nicolato Italia Under-21

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Lussemburgo-Italia Under 21, partita valida per le qualificazioni agli Europei U21. Di seguito le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI – Queste le scelte di Cardoni e Nicolato per Lussemburgo-Italia Under 21, partita valida per le qualificazioni Europei U-21. L’attaccante dell’Inter, Pinamonti, partirà dalla panchina oggi alle ore 17:30. Di seguito le formazioni ufficiali:

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Ottele; Dzogovic, D’Anzico, Osmanovic, Schmit; Latic, Duriatti; Schaus, Prudhomme, Avdusinovic; Curci

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca, Sottil