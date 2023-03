Lukebakio: «Con Lukaku e De Bruyne è più facile giocare! Aiutano»

Dodi Lukebakio, in conferenza stampa, ha parlato della convivenza calcistica con Lukaku e De Bruyne. Il giovane giocatore non ha dubbi sulle loro qualità

IN OTTIMA COMPAGNIA − Lukebakio è stato autore di una grande partita contro la Svezia, suo l’assist per la terza rete di Lukaku. Le parole del giocatore dell’Hertha Berlino: «Abbiamo un gruppo più piccolo e l’allenatore mi ha dato fiducia. Questo è ovviamente un buon segnale. Ero vicino a Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku e questo aiuta. È un piacere giocare con loro. Sanno in anticipo cosa vuoi fare e questo rende più facile giocare a calcio».