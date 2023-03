Lukaku vola in Nazionale! Entra nella top 5 dei goleador europei

Lukaku continua a volare in Nazionale. Ieri sera ha segnato il suo quarto gol in due partite con la maglia del Belgio. Complessivamente scavalca un mito come Miroslav Klose nella classifica all-time dei migliori bomber europei

TOP-FIVE − Romelu Lukaku ha segnato anche contro la Germania, ripetendosi dopo la fantastica tripletta siglata a Stoccolma in casa della Svezia. Gol altrettanto prestigioso nonostante si trattasse soltanto di una pura e semplice amichevole. L’attaccante dell’Inter entra sempre più nella storia della sua Nazionale e del calcio in generale. Infatti, con la rete messa a referto ieri sera a Colonia (risultato finale 2-3), Lukaku è salito al quinto posto nella classifica all-time dei marcatori europei in Nazionale staccando Miro Klose (71 gol). Big Rom è a 72 reti. Davanti a lui Sandor Kocsis con i suoi 75 gol per l’Ungheria. Sul podio anche Robert Lewandoski (78 gol con la Polonia); Ferenc Puskas con 84 gol, e l’inarrivabile Cristiano Ronaldo con 122.