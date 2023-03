Lukaku e la tripletta col Belgio: «Serata perfetta! Ibrahimovic? Chapeau»

Lukaku è l’uomo di serata, dopo la tripletta in Svezia-Belgio 0-3 nelle qualificazioni Europei (vedi articolo). Nel post partita, l’attaccante dell’Inter oltre a celebrare la prestazione sua e di squadra ha commentato il ritorno in campo con la nazionale di Ibrahimovic.

TRIONFO IN NAZIONALE – Romelu Lukaku stasera in Svezia-Belgio ha fatto più gol di tutto il 2023 con l’Inter (vedi articolo). L’attaccante commenta i novanta minuti di Solna: «Una gara dura, se devo essere onesto, non facile. La Svezia ci ha reso diversi momenti difficili della partita, ma siamo riusciti a uscire dal pressing e siamo stati efficienti per segnare tre gol. Siamo stati migliori, abbiamo avuto le nostre occasioni e segnato nel momento giusto. Era la prima volta che giocavamo con questo sistema di gioco, la Svezia ci ha messo in difficoltà ma siamo riusciti a uscirne bene. Stasera tutto è andato perfetto, ringrazio i miei compagni perché è un lavoro di squadra. Siamo ripartiti da zero, dobbiamo fare anche altre prestazioni del genere».

L’AVVERSARIO DOPPIO – Stasera, dopo quasi un anno, Zlatan Ibrahimovic è tornato a giocare con la Svezia. Una sorta di derby per Lukaku, che però l’ha stravinto ed elogia l’avversario: «Sorpreso dal ritorno di Ibrahimovic? No, no. Lui è un guerriero, è un giocatore al top da tantissimi anni e bisogna rispettarlo. Sta giocando col Milan e con la nazionale alla sua età, bisogna rispettare il lavoro che fa ogni giorno perché essere a questi livelli non è da tutti. Bisogna togliersi il cappello e dirgli chapeau».