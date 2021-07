Lukaku tiene a galla il Belgio: 1-2 con l’Italia a fine primo tempo

Romelu Lukaku trasforma un rigore nel recupero del primo tempo di Belgio-Italia, e accorcia il punteggio sull’1-2 dopo la prima frazione.

SOLO INTER – Non solo in campo, ma anche nel tabellino: Belgio-Italia è una sfida che profuma di Inter. Il vantaggio azzurro arriva infatti con un gran gol di Nicolò Barella (vedi video). Vantaggio poi bissato da uno straordinario tiro a giro da fuori di Lorenzo Insigne, che raddoppia per l’Italia al 44′. In pieno recupero, però, un intervento di Giovanni Di Lorenzo su Jeremy Doku viene punito con l’assegnazione di un calcio di rigore. Sul dischetto va ovviamente Romelu Lukaku che spiazza Gianluigi Donnarumma e firma l’1-2 prima dell’intervallo.