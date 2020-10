Lukaku subito protagonista in Islanda-Belgio: golazo per lo...

Lukaku subito protagonista in Islanda-Belgio: golazo per lo 0-1

Romelu Lukaku Belgio

Romelu Lukaku è in campo da prima punta nel match Islanda-Belgio, valido per la Nations League. Partono subito bene gli ospiti grazie a un grande gol dell’attaccante dell’Inter. Di seguito la dinamica della realizzazione della punta nerazzurra

SUBITO IN GOL – Romelu Lukaku non si è fatto attendere. Islanda-Belgio è subito marchiata dall’attaccante dell’Inter, abile a destreggiarsi in area di rigore. La punta, infatti, aggancia con il mancino, nonostante sia pressato da tre avversari. E’ bravo poi a orientarsi con il corpo direttamente sul mancino per poi scaricare un tiro secco sotto l’incrocio. Dura poco lo 0-1 del nerazzurro: attualmente la partita è sull’1-1 grazie al pareggio di Saevarsson.