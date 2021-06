Lukaku si carica in palestra con i compagni: pronto per gli ottavi

Romelu Lukaku continua a rivelarsi un vero leader e trascinatore non solo all’Inter, ma anche al Belgio. Un uomo spogliatoio, come dimostrano i sorrisi durante l’allenamento della nazionale dei Diavoli Rossi.

SORRISI E ALLENAMENTO – Romelu Lukaku da vero uomo spogliatoio carica i suoi anche in nazionale. Il Belgio sarà infatti impegnato domenica sera alle 21 negli ottavi di finale di EURO 2020, contro un avversario ancora da definire. Il giocatore – tramite il suo account Instagram ufficiale – ha pubblicato delle foto insieme ai comapgni di squadra in palestra durante l’allenamento di oggi. “Anche in palestra, dico str*** quando vinco” le parole del numero 9 dell’Inter. Un post simpatico, che mostra ulteriormente quanto Lukaku sia un vero e proprio uomo spogliatoio, nonché trascinatore in campo.

View this post on Instagram A post shared by Romelu Lukaku (@romelulukaku)