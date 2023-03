Lukaku show in Svezia-Belgio: trascinatore! La pagella − CdS

Lukaku autentico trascinatore del suo Belgio contro la Svezia. L’attaccante dell’Inter ha segnato ben tre gol nel match di Stoccolma, valido per le qualificazioni a Euro 2024. La pagella

SHOW − Prestazione da 8 per Romelu Lukaku, che si ritrova in Nazionale. Big Rom ha distrutto la Svezia a Stoccolma segnando una tripletta in appena 37 minuti di partita. Impatto devastante dell’attaccante dell’Inter, che per la prima volta indossava la maglia numero 10 ereditata da Eden Hazard. Lukaku non segnava in Nazionale dall’ottobre del 2021 e con questi tre gol è salito a quota 71 reti in 105 partite. La speranza per l’Inter è che questa rinascita nel Belgio possa trasmettersi anche in nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia