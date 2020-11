Lukaku, riserve Inter ma l’attaccante vola in Belgio:...

Lukaku, riserve Inter ma l’attaccante vola in Belgio: arrivato via libera

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Belgio

Romelu Lukaku parte per il Belgio e risponde alla convocazione del ct della propria Nazionale, Roberto Martinez, le riserve da parte dell’Inter

NAZIONALE – Romelu Lukaku in ritiro a Tubize. Via libera da parte della Regione Lombardia intorno alle 22.30 di ieri anche per l’attaccante dell’Inter, che potrà essere presente con il Belgio viaggiando su un volo privato. Secondo quanto riportato da Hln.be, nonostante le riserve da parte del club nerazzurro, visti i problemi fisici del giocatore negli scorsi giorni, il centravanti potrà rispondere alla convocazione del ct della propria Nazionale, Roberto Martinez.

Fonte: Hln.be