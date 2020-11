Lukaku protagonista in entrambe le aree: il Belgio batte lâ€™Inghilterra

Lukaku protagonista in entrambe le aree: il Belgio...

Lukaku protagonista in entrambe le aree: il Belgio batte l’Inghilterra

Lukaku torna in campo in Belgio-Inghilterra, partita del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. L’attacante dell’Inter ha giocato tutti i novanta minuti a Leuven, dove i Diables Rouges hanno vinto 2-0.

RITORNO IN CAMPO – Romelu Lukaku gioca tutta Belgio-Inghilterra e ribadisce la leadership nel girone di UEFA Nations League. Dopo dieci minuti il centravanti dell’Inter controlla spalle alla porta e serve a Youri Tielemans una palla al limite che il centrocampista trasforma nell’1-0 con un destro anche deviato. Subito dopo, sempre Lukaku, salva sulla linea di testa su colpo di testa a botta sicura di Harry Kane. Al 24′ splendida punizione di Dries Mertens dai venticinque metri, che vale il raddoppio. Il Belgio gestisce nella ripresa, ora dovrà non perdere contro la Danimarca per aggiudicarsi il Gruppo 2. Mercoledì alle ore 20.45 Lukaku sarà quindi contro Christian Eriksen.