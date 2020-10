Lukaku, nessuna sorpresa in Islanda-Belgio: le formazioni ufficiali

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Sorpresa nella formazione del Belgio. Romelu Lukaku – a differenza di quanto filtrano in giornata – è regolarmente in campo nel match di Nations League contro l’Islanda in programma questa sera

SORPRESA – Alle 20.45 si giocherà Islanda-Belgio di Nations League con Romelu Lukaku al centro dell’attacco belga. Questa la formazione ufficiale di Roberto Martinez: Mignolet; Alderweireld; Denayer, Boyata; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; Trossard; Lukaku, Doku.

AVVERSARI – Questo invece l’undici dell’Islanda: Runarsson; Magnusson, Ingason, Eyjofsson, Saevarson; Skulason, Sigurjonsson, Palsson, Bjarnason; Gudmunsson, Bodvarsson.