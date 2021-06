Lukaku instancabile: una richiesta precisa al ct Martinez – Sky

Romelu Lukaku sta vivendo uno straordinario stato di forma, anche con la maglia del Belgio. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, c’è lui dietro la decisione del ct Martinez di schierarlo (ancora) titolare contro la Finlandia.

MACCHINA DA GUERRA – Da quando veste la maglia dell’Inter, Romelu Lukaku sta vivendo uno stato di forma straordinario. E a testimoniarlo sono i 64 gol in nerazzurro, 24 dei quali hanno contribuito alla vittoria dello Scudetto. Un trend che Big Rom sta continuando anche con la Nazionale del Belgio, con cui è a quota 2 gol in due gare a Euro2020. Stasera i Diables Rouges affrontano la Finlandia nell’ultima giornata del girone: una partita che potrebbe permettere al ct Roberto Martinez un po’ di turnover. Purché non riguardi Lukaku. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, infatti, l’attaccante nerazzurro ha espressamente chiesto di giocare anche stasera dal 1′.